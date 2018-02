CBT convoca equipe para a Fed Cup, a ´Davis feminina´ A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) anunciou nesta segunda-feira a equipe brasileira para a disputa da Fed Cup, uma espécie de versão feminina da Copa Davis. Jenifer Widjaja, Larissa Carvalho, Maria Fernanda Alves e Teliana Pereira foram convocadas para defender o Brasil na primeira etapa do torneio, entre 18 e 21 de abril, em Buenos Aires, na Argentina. Jenifer, Larissa e Maria Fernanda são as três primeiras colocadas do ranking brasileiro, enquanto Teliana foi chamada como representante da nova geração. O capitão da equipe é Didier Rayon, que comandará os treinos a partir do dia 12 de abril, num período inicial em Itajaí (SC) antes da viagem para a Argentina.