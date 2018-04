CBT "dá de ombros" para a crise Dentro de alguns dias, exatamente de 24 a 26 deste mês, o Brasil terá outro confronto pela Copa Davis, desta vez decisivo. Joga com o Peru e se perder a consequência será fatal: rebaixamento para a terceira divisão, com remotas possibilidades de voltar ao Grupo Mundial só em 2007. Até agora não há time anunciado e nem mesmo sede confirmada pela Confederação Brasileira de Tênis, embora os comentários sejam de que os jogos se realizem em Brasília. Apesar da dramática situação, a CBT parece estar dando de ombro para a crise. O presidente da entidade, Nelson Nastás, está em Nova York acompanhando o US Open e esteve nas semanas anteriores nos Jogos Olímpicos de Atenas. Enquanto isso no Brasil, uma nova denúncia aparece contra a entidade maior do tênis brasileiro. Agora é a Polícia Federal que investiga denúncia de evasão fiscal. Há ainda uma exigência de esclarecimento de contas da CBT, só que não há nenhuma resposta. Desde o boicote dos principais jogadores à Copa Davis, o presidente Nelson Nastás determinou por duas vezes eleições na entidade, em maio, depois em julho e não cumpriu. Mais recentemente disse que aceitaria a idéia de uma eleição para setembro, desde que se mantivesse no cargo até o final do mandato em dezembro. Porém, mais uma vez, o silêncio como resposta. O grupo de oposição, liderado por Jorge Rosa, presidente da Federação Catarinense, tem buscado de todos os meios resolver o impasse. O dirigente também está em Nova York e nesta quarta-feira reuniu-se com o presidente da ITF, o italiano Francesco Ricci Bicci para apresentar documentos e histórico de tudo que vem acontecendo no Brasil. Espera com isso, comover as principais autoridades do tênis internacional a darem atenção a crítica situação brasileira. Afinal, a ITF é uma das grandes interessadas na realização e no sucesso da Copa Davis.