CBT decreta fim da ´mordomia´ para time brasileiro na Davis Por muitos anos os encontros da Copa Davis se caracterizaram como uma verdadeira festa - não apenas a feita pela torcida nas arquibancadas, mas um espetáculo de regalias para os jogadores e dirigentes. Em Florianópolis, porém, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) decretou uma nova realidade para o confronto contra o Canadá, que vale vaga no playoff do Grupo Mundial. Antes, os tenistas viam na Davis a chance de descontar na CBT toda a falta de apoio para suas carreiras. Por isso, faziam várias exigências para defender o Brasil, como passagens aéreas, quartos de hotel para amigos e familiares e até mesmo a presença de um mordomo para cuidar dos uniformes e das raquetes. Desta vez, os jogadores não puderam nem sequer levar seus técnicos, e quem quis a família por perto teve de arcar com as despesas. O resultado com o fim da mordomia, a princípio, é positivo: o custo do confronto contra os canadenses em Santa Catarina deve sair pela metade dos R$ 2 milhões gastos no duelo confronto contra a Suécia, no ano passado, em Belo Horizonte, quando o Brasil perdeu a chance de voltar à elite da Davis. Para Gustavo Kuerten, essa nova situação é mais próxima de refletir a atual realidade do tênis brasileiro. ?Nunca fui de exigir luxo, e fazer muitas exigências está fora da nossa realidade.? Em Florianópolis, Guga está até dividindo seu quarto - por causa de seus crônicos problemas físicas, conta o tempo todo com a companhia do fisioterapeuta Ricardo Takahashi. O descontraído e polêmico Flávio Saretta percebeu uma ?mudança de praticamente 100%?, mas depois de reclamar conformou-se com a nova situação. ?A CBT tirou as regalias e estou tentando me acostumar, mas todos nós estamos com o mesmo objetivo de melhorar.? A nova mentalidade ainda deve dar pano para manga e provocar muitas discussões. A CBT foi multada em US$ 10 mil (cerca de R$ 20 mil) em Belo Horizonte por causa de vários problemas na organização do duelo contra a Suécia, e teria descontado parte desse valor do pagamento feito aos tenistas, já que parte da multa foi por causa do atraso dos jogadores ao jantar oficial de confraternização - eles chegaram cerca de meia hora atrasados e reclamaram do desconto. O presidente da CBT, Jorge Lacerda da Rosa, promete ter mão firme, mas não sabe o quanto terá de ceder caso a pressão dos tenistas aumente. Com o cinto apertado, Rosa decidiu realizar a assembléia geral junto com o confronto da Davis. ?Vamos aproveitar para unir todos em Florianópolis e evitamos assim de ter de marcar a assembléia para outro lugar, acarretando novas despesas.?