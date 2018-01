CBT deve ter novo interventor A situação da atual diretoria da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) volta a estar ameaçada esta semana com nova interpelação judicial. Nesta quarta-feira poderá ser nomeado um novo interventor que deve administrar a entidade ao lado do atual presidente, Jorge Rosa. A alegação é de irregularidades na assembléia eletiva de 17 de dezembro do ano passado, em que o interventor da época, Sérgio Oprea de Carvalho não presidiu a mesa, ficando em seu lugar o advogado Paulo Roberto Amoretty representando a Federação Paranaense. Jorge Rosa vai estar em Brasília nesta quarta-feira e, por mais uma vez, lamenta a situação, mas adverte que as irregularidades ainda devem ser comprovadas, o que ainda não passa de simples alegação.