CBT elege novo presidente amanhã Reivindicação dos principais tenistas do País, liderados por Gustavo Kuerten, a eleição da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) acontece nesta sexta-feira, às 15 horas, em Brasília. Afastado da presidência por ordem judicial, Nelson Nastás ainda tentou uma manobra de última hora, mas seu recurso foi negado. A crise política no tênis brasileiro se arrasta desde fevereiro, quando Guga, Saretta e os outros principais tenistas do País fizeram um boicote à equipe da Copa Davis, exigindo a saída de Nastás da CBT. O dirigente permaneceu no cargo e o Brasil acabou caindo para a terceira divisão do torneio. Acusado de irregularidades, Nastás foi afastado do cargo por ordem judicial no último dia 7. Seu recurso, negado na quarta-feira, questionava a decisão do interventor da entidade liberando o voto de todas as federações, mesmo as que estão devendo. Mas o juiz federal João Carlos Costa Mayer manteve a eleição. Três chapas concorrem à presidência da entidade, mas apenas duas têm realmente chances de vencer. A oposição parece estar mais fortalecida, com o candidato Jorge Lacerda Rosa declarando ter 16 dos 25 votos. Ele fez questão, inclusive, de anunciar as federações que estariam compromissadas com sua candidatura: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Brasília, Goiás, Bahia, Alagoas, Pará, Paraíba, Ceará, Tocantins e Amazonas. A chapa de José Farani, que oficialmente diz não ter qualquer vínculo com Nelson Nastás, representa a situação. Ele também afirma ter votos suficientes para ganhar a eleição. E até já anuncia os planos: o objetivo é a massificação do tênis, aumentando o número de praticantes, com cursos em escolas, criação de centros regionalizados, reorganização das federações, além de apoio governamental. A terceira chapa é liderada por Hermenegildo Grassi, tenista veterano de São Paulo, que se apresenta como alternativa ao quadro atual. Mudança - Com dez anos no comando da CBT, Nelson Nastás é o segundo presidente da história em tempo de gestão. Só perde mesmo para Gabriel Carlos de Figueiredo, que ficou no cargo de 1970 a 1981. Fundada em 19 de novembro de 1955, com decreto número 38.759 do presidente Juscelino Kubitschek, a CBT, na verdade, jamais chegou a formar um grande profissional do tênis brasileiro. De nomes como Cássio Motta, Carlos Kirmayr, Marcos Hocevar, Luiz Mattar, Thomaz Koch, Fernando Meligeni e Gustavo Kuerten, os principais jogadores da história do tênis brasileiro, nenhum deles chegou ao profissionalismo graças a algum programa, ajuda ou influência direta da entidade. Por isso, Guga ficou empolgado com a notícia do afastamento de Nastás da presidência da entidade e, na ocasião, chegou a dizer: "Acho que desde que ganhei Roland Garros, em 1997, este é um dos momentos mais importantes para o tênis brasileiro?.