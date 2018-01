CBT não inibe ação de cambistas Com a expectativa de casa cheia para os confrontos entre Brasil e Austrália na Copa Davis, os cambistas devem faturar alto em Florianópolis. Uma arquibancada lateral ao preço original de R$ 75,00, já estaria sendo negociada a R$ 400,00. A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) não se resguardou contra a ação de possíveis cambistas. Pelo sistema usado de venda de entradas, chegavam a entidade depósitos no valor de até 40 ingressos no nome de uma mesma pessoa. Com o comprovante do pagamento, a CBT remeteu os ingressos, embora desconfiasse da ação de cambistas.