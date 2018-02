CBT: Nastás não aparece em assembléia Começou nesta manhã a assembléia eletiva na Confederação Brasileira de Tênis (CBT) em Brasília, no hotel Manhattan. A primeira sessão foi voltada para a prestação de contas (que começou com 1h de atraso) e o presidente afastado Nelson Nastás não compareceu. A votação para a escolha do novo presidente está prevista para iniciar às 14h.