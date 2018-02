CBT: Nastás perde e eleição acontecerá O juiz federal João Carlos Costa Maya - substituto da desembargadora Maria Isabel Galloti Rodrigues, em férias - indeferiu o pedido de liminar do presidente afastado da Confederação Brasileira de Tênis, Nelson Nastás, nesta quinta-feira. Com isso, está mantida a assembléia eletiva para esta sexta-feira em Brasília (DF), com o administrador judicial Sérgio Oprea de Carvalho gerenciando o processo sucessório e dando direito de voto às 25 federações filiadas. Nastás estava tentando retomar o comando da entidade para dirigir o processo sucessório. Se tivesse obtido êxito na liminar com o agravo de instrumento impetrado na sexta-feira passada, poderia até adiar a eleição. Esta decisão judicial pode ser interpretada como uma derrota de Nastás, às vésperas da eleição. As assembléias extraordinária e eletiva marcadas para esta sexta-feira serão realizadas no hotel Manhattan Plaza, em Brasília.