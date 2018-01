CBT: STJ recoloca Rosa na presidência Uma nova reviravolta ocorreu nesta sexta-feira na disputa pelos cargos de diretoria da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu à noite uma liminar restabelecendo a validade da eleição ocorrida em dezembro para a escolha dos novos dirigentes da entidade. Uma decisão anterior à de Noronha, da Justiça do Rio de Janeiro, tinha suspendido os efeitos da eleição. Assim, Jorge Lacerda da Rosa volta a ser o presidente da entidade. O caso chegou ao STJ porque havia um conflito entre decisões judiciais. Noronha tomou sua decisão ao analisar um pedido da Federação Brasiliense de Tênis (FBT) para que resolvesse o conflito. Após analisar a situação, o ministro cassou os efeitos de uma decisão da 47ª Vara Cível do Rio de Janeiro que invalidava a eleição realizada em dezembro. A eleição tinha sido invalidada a pedido da Federação de Tênis do Piauí. Noronha decidiu centralizar os eventuais pedidos urgentes sobre o caso na 17ª Vara Federal do Distrito Federal. Ele também determinou a suspensão do processo que tramita na 47ª Vara Cível do Rio. A Federação de Tênis do Piauí ainda pode recorrer da decisão de Noronha, informou o STJ.