CBT torce por outro confronto em casa na Copa Davis A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) torce muito para realizar o próximo confronto da Copa Davis, de 21 a 23 de setembro, em casa. O lucro alcançado em Florianópolis no confronto com o Canadá, no final de semana é de 100% do valor investido. A Federação Catarinense orçou a organização do confronto em R$ 600 mil e o faturamento pode ter chegado ao dobro. Esta semana ainda os dirigentes fecharão as contas e anunciarão oficialmente os números. Para o presidente da CBT, Jorge Rosa, uma nova Copa Davis no Brasil ajudaria em muito a estabilizar o tênis brasileiro, que viveu um longo período de dificuldades e escândalos. Até mesmo nesta gestão, o prejuízo rondou a entidade, com os problemas ocorridos recentemente em Belo Horizonte, nos jogos diante da Suécia. A definição da sede dos jogos da repescagem de setembro será nesta quarta-feira, às 7 horas, com a realização do sorteio da chave em Londres na sede da ITF. O Brasil jogará em casa se enfrentar Chile, Suíça e República Checa. Joga fora diante de Austrália, República Eslovaca e Romênia. Contra Croácia e Bielarus, haverá novo sorteio. Para os jogadores, também não há dúvidas de que jogar ao lado da torcida é fundamental. Flávio Saretta reconheceu que o apóio do público foi decisivo na sua vitória diante de Peter Polonski na conquista do ponto da classificação. Gustavo Kuerten acentuou que o fato de se escolher o piso e o local dos jogos é até mesmo mais importante do que o incentivo da torcida.