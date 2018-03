Chance para os anônimos no saibro Vai começar o torneio que, embora rico e importante, costuma dar oportunidade aos que não fazem parte da elite do tênis. É o único dos quatro do Grand Slam em que não é surpresa os líderes do ranking serem eliminados por jogadores cujos nomes muita gente nem sabe pronunciar direito. Nas quadras de saibro de Paris, 128 tenistas disputam a partir de amanhã o título de Roland Garros. Gustavo Kuerten estréia contra o argentino Guilllermo Coria, de 19 anos. Leia mais no JT