Chang ganha na estréia em Tóquio O tenista norte-americano Michael Chang estreou com vitória no Torneio de Tóquio, no Japão, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Nesta segunda-feira, ele derrotou o espanhol Francisco Clavet por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4, e agora irá enfrentar o australiano Lleyton Hewitt, o líder do ranking mundial, na próxima rodada. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, derrotas dos tenistas locais. O eslovaco Dominik Hrbaty ganhou do japonês Takahiro Terachi por 6/1 e 6/2 e o norte-americano Taylor Dent venceu Hiroki Kondo, também do Japão, por 6/0 e 7/5.