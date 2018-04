Chave em Paris prevê Serena Williams contra Radwanska na semifinal

PARIS - O sorteio da chave principal do torneio feminino de simples de Roland Garros foi realizado nesta sexta-feira e projetou um possível confronto entre a norte-americana Serena Williams, líder do ranking mundial, e a polonesa Agnieszka Radwanska, atual quarta colocada da WTA, em uma das semifinais do Grand Slam realizado em quadras de saibro.

As duas tenistas caíram de um lado da chave, enquanto a russa Maria Sharapova, atual campeã em Paris, e Victoria Azarenka ficaram do outro. Com isso, a vice-líder do ranking também poderá medir forças com a bielo-russa, terceira cabeça de chave na capital francesa, na outra semifinal.

Na caminhada em busca do seu segundo título em Roland Garros e o 16.º de um Grand Slam, Serena irá estrear contra Anna Tatishvili, da Geórgia, enquanto Radwanska, potencial futura adversária da norte-americana, jogará na primeira rodada contra a israelense Shahar Peer.

Já Sharapova iniciará a defesa do seu título em Paris diante da taiwanesa Su-Wei Hsieh e Azarenka terá pela frente em seu primeiro confronto a russa Elena Vesnina. O lado da chave destas duas favoritas, por sinal, se desenha como mais complicado do que o ocupado por Serena e Radwanska, pois projeta a possibilidade de a atual campeã encarar nas quartas de final um duelo duro com a checa Petra Kvitova, sétima cabeça de chave, nas quartas de final, enquanto a bielo-russa poderá encarar na mesma fase da competição a chinesa Na Li, campeã de Roland Garros em 2011.

Serena, por sua vez, vislumbra como o seu primeiro desafio mais complicado nesta edição do Grand Slam um possível duelo com a alemã Angelique Kerber, oitava cabeça de chave, nas quartas de final. E Radwanska poderá pegar no mesmo estágio da competição a italiana Sara Errani, atual vice-campeã do importante torneio francês e hoje quinta colocada do ranking mundial.

A chave principal feminina de simples de Roland Garros começará a ser disputada neste domingo, quando também começará a fase principal do torneio masculino.