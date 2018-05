Checas vencem Itália em casa e decidem Fed Cup com Alemanha

OSTRAVA - As tenistas da República Checa eliminaram a Itália, atual campeã da Fed Cup, neste domingo, e garantiram a vaga na grande decisão do torneio entre países. Jogando em casa, no piso duro de Ostrava, as checas fecharam o confronto por 3 a 0 na série melhor-de-cinco jogos. A terceira e decisiva vitória veio com Petra Kvitova.

Atual número seis do mundo, a checa derrotou Roberta Vinci por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. No sábado, a anfitriã Lucie Safarova vencera Sara Errani. E Kvitova havia superado Camila Giorgi, ambas pelo placar de 2 a 0. Com os triunfos, a República Checa despachou da competição as atuais campeãs, que também levantaram o troféu em 2009 e 2010. A final será disputada contra a Alemanha somente em novembro, nos dias 8 e 9, em solo checo.

As anfitriãs buscam recuperar o domínio na competição que venceram em 2011 e 2012. Para alcançar a final, a Alemanha precisou superar a Austrália neste fim de semana, mesmo jogando fora de casa, no piso duro de Brisbane. O confronto foi definido neste domingo por 3 a 1 na série, com a vitória de Angelique Kerber sobre Samantha Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/4. No sábado, Andrea Petkovic colocara as alemãs na frente, ao vencer a mesma Stosur por 2 a 0.

Em seguida, Kerber, atual sétima colocada do ranking, derrotou Casey Dellacqua, também por 2 a 0. O ponto decisivo no confronto entre as duas equipes veio novamente com Kerber neste domingo. Depois que o duelo foi definido, as tenistas dos dois países ainda voltaram à quadra para o jogo de duplas. E somente aí a Austrália conseguiu vencer uma. Nas duplas, Ashleigh Barty e Casey Dellacqua bateram Julia Goerges e Anna-Lena Groenefeld por 6/2, 6/7 (5/7) e 10/2. O quarto e último jogo de simples foi cancelado.