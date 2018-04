Checas voltam a ganhar título da Fed Cup após 23 anos

Esse é o sexto título da República Checa na Fed Cup, mas foi o seu primeiro desde 1988, quando o país competiu ainda como extinta Checoslováquia e superou a União Soviética por 2 a 1 na decisão daquele ano.

A vitória também serviu para coroar a grande temporada de Petra Kvitova, que ganhou o Masters da WTA na semana passada, em Istambul, assumiu a vice-liderança do ranking mundial e que na Fed Cup ganhou os seus dois jogos de simples no confronto com as russas.

Neste domingo, Kvitova derrotou Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, e abriu vantagem de 2 a 1 para as checas. Porém, Anastasia Pavlyuchenkova bateu Lucie Safarova por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, empatou o embate para as russas e forçou a disputa do jogo de duplas. Anteriormente, no sábado, Kvitova ganharam seus jogos de simples e o primeiro dia do duelo terminou empatado por 1 a 1.

Com a derrota para a República Checa, a Rússia perdeu a chance de ganhar a Fed Cup pela quinta vez nos últimos oito anos. Apesar de terem jogado em casa, as russas não puderam contar com Maria Sharapova e Vera Zvonareva, ambas lesionadas, fato que fez o país perder muita força na decisão.