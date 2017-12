Checo humilha Kafelnikov em Dubai O tenista Jiri Novak, da República Checa, impôs nesta sexta-feira uma autêntica humilhação ao russo Yevgeny Kafelnikov e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Dubai. Sem tomar conhecimento do adversário - segundo cabeça-de-chave do torneio - Novak venceu por 2 sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/1. No outro jogo desta quinta, o francês Fabrice Santoro derrotou o croata Ivan Ljubicic também por 2 a 0. Mas esta partida foi muito mais equilibrada. Santoro venceu com parciais de 6/4 e 7/6 (7-5). As quartas-de-final de Dubai terão ainda nesta quinta-feira, mais dois jogos: Thomas Johansson (SUE) enfrenta o britânico Tim Henman e, o alemão Rainer Schuettler joga contra o marroquino Younes El Aynaoui.