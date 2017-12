Checo surpreende e elimina Ferrero Depois de derrotar o argentino Guillermo Coria na segunda rodada, o tenista checo Tomas Berdych voltou a surpreender no Masters Series de Paris-Bercy. Num jogo muito equilibrado, só decidido no tie-break, Berdych venceu nesta quinta-feira o espanhol Juan Carlos Ferrero por dois sets a um. As parciais foram de 7-5, 6-7 (9-11) e 6-4. Com esse resultado, o tenista garante sua vaga nas quartas-de-final do torneio. David Ferrer - outro espanhol na competição - teve melhor sorte: com autoridade, derrotou o alemão Tommy Haas também em três sets, parciais de 6-2, 6-7(3-7) e 6-3. Na abertura da rodada nesta quinta, o russo Nikolay Davydenko se classificou para as quartas ao derrotar o seu compatriota Dmitry Tursunov por dois sets a um, de virada. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Davydenko venceu com parciais de 3-6, 6-2 e 6-3. Com essa vitória, o russo garantiu uma vaga na Masters Cup, torneio que reúne os oito melhores do ano. O espanhol Tommy Robredo também avançou ao derrotar o servio-montenegrino Novak Djokoovic por 2 a 0. As parciais foram de 6-4 e 6-3.