Novak Djokovic é eliminado na estreia no Masters de Montecarlo

O sérvio Novak Djokovic viveu um raro momento de revés no circuito mundial do tênis nesta quarta-feira. Na sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, o número 1 do mundo foi surpreendido e acabou sendo precocemente eliminado ao perder para o checo Jiri Vesely, o 55º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, em 2 horas e 6 minutos.

Até esta quarta-feira, Djokovic só havia perdido uma partida em 2016, para o espanhol Feliciano Lopez, nas quartas de final do Torneio de Dubai, quando precisou abandonar a quadra em razão de um problema em um dos seus olhos. Dessa vez, porém, ele caiu sem exibir qualquer problema que afetasse o seu nível de atuação.

Além disso, Djokovic vinha apresentando impressionante domínio dos torneios do Masters 1000, tanto que a sua última derrota nesse tipo de competição, de nível inferior apenas aos Grand Slams, havia sido em agosto, quando ele perdeu a final em Cincinnati, nos Estados Unidos, para o suíço Roger Federer.

Agora, porém, a derrota foi bem mais precoce e diante de um adversário que nunca havia vencido um tenista do Top 10. Vesely, porém, é considerado uma das promessas do tênis, tanto que já liderou o ranking dos juvenis. Nesta quarta, exibiu personalidade e tranquilidade para superar um dos grandes nomes do tênis.

O JOGO

Vesely e Djokovic fizeram um duelo equilibrado no primeiro set, com o checo sustentando o seu saque sem grandes sustos, tanto que em três dos quatro primeiros games em que sacou não levou sequer um ponto. Enquanto isso, o sérvio salvou três break points do adversário, mas perdeu o seu serviço no nono game. Na sequência, o checo não vacilou e definiu a sua vitória em 6/4.

No segundo set, após um início equilibrado, Djokovic se impôs. O sérvio não teve o seu serviço ameaçado e venceu quatro games seguidos, com break points convertidos no sexto e oitavo games, aplicando 6/2 no checo, que não repetiu a intensidade da primeira parcial.

Vesely, porém, não se abalou com a igualdade. O jovem, de 22 anos, começou o terceiro set com uma quebra de serviço, perdeu o seu saque na sequência, mas depois converteu mais um break point, se aproveitando dos erros do número 1 do mundo. Em seguida, abriu 3/1. O checo foi sustentando o seu saque e chegou a ter match point no nono game, mas Djokovic se safou.

No décimo game, no entanto, Vesely foi firme, confirmou o seu saque após ver Djokovic errar em um ponto que parecia sob seu controle e fechou a parcial em 6/4, garantindo a passagem às oitavas de final em Montecarlo e, principalmente, a maior vitória da sua carreira.

RAONIC AVANÇA

Também nesta quarta-feira, o canadense Milos Raonic avançou às oitavas de final ao superar o uruguaio Pablo Cuevas, 25º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 7/6 (7/5). O próximo adversário do número 12 do mundo vai ser o bósnio Damir Dzumhur.