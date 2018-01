Chega hora da verdade para Guga Motivado e atrás de uma tão esperada vitória, Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira na ATP Tour de Buenos Aires, diante do argentino Agustin Calleri, número 74 do ranking mundial. Chegou a hora da verdade para Guga realmente testar suas condições físicas, depois de um mês de treinamentos e tratamento no Brasil. O jogo será às 21 horas (horário de Brasília), com transmissão pela SporTV. "Faz tempo que não jogo e nem mesmo eu sei como vou reagir nesta partida", admitiu Guga. "Estou bem preparado e vou entrar com tudo para buscar as melhores jogadas." O técnico Larri Passos também espera bons resultados de seu pupilo. Em Buenos Aires, espera abrir novamente as portas para uma boa temporada, assim como aconteceu no ano passado, com Guga chegando depois ao tricampeonato de Roland Garros. Ele sabe que agora o momento é delicado e, por isso, lembra da importância de certos ingredientes. "O mais importante é o Guga entrar super-motivado no jogo", afirmou o treinador. "Tem de dominar o adversário e tomar a iniciativa na partida." No saibro - A esperança é mesmo de uma reação de Gustavo Kuerten no circuito internacional, superando as dores com a contusão no quadril. No seu terreno preferido, o saibro, o brasileiro pode mostrar a força de seu jogo e iniciar um novo momento. Desde setembro do ano passado, Guga vem jogando em quadras rápidas e, neste período, só ganhou um jogo. Em setembro, no US Open, perdeu para Yevgeny Kafelnikov, depois para Flávio Saretta, na Costa do Sauípe, para Ivan Ljubicic, em Lyon, para Max Mirnyi, em Stuttgart, para Julien Boutter, na Basiléia. Aí, ele ganhou de Bohdan Ulihrach, em Paris, mas caiu no jogo seguinte para Sjeng Schalken. No Masters Series de Sydney, foi derrotado nas três partidas do ?round robin?, para Goran Ivanisevic, Yevgeny Kafelnikov e Juan Carlos Ferrero. E este ano, na primeira rodada do Aberto da Austrália, caiu diante de Julian Boutter.