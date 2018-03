Chela avança no Masters de Roma O tenista argentino Juan Ignacio Chela se classificou nesta terça-feira para a segunda rodada do Masters Series de Roma, ao derrotar o francês Michael Llodra por 2 sets a 0. As parciais foram de 6-4 e 6-4. Outro que passou pela estréia foi o alemão Nicolas Kiefer, que derrotou o seu compatriota Tommy Haas também em dois sets, parciais de 6-3 e 6-1.