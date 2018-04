Chela derrota Gaudio e vai à final Com a vitória de Juan Ignacio Chela sobre Gaston Gaudio, que é o atual campeão de Ronald Garros, por 6/3 e 6/1, a Argentina garantiu um lugar na final do Tênis Espetacular, neste sábado, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O outro finalista sairá do jogo entre os brasileiros Gustavo Kuerten e André Sá, também nesta sexta-feira. Para Guga, basta apenas vencer um set para garantir seu lugar na decisão do torneio exibição.