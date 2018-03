Chela derrota Safin e é campeão O tenista argentino Juan Ignacio Chela conquistou neste domingo o terceiro título de sua carreira profissional. Foi em Estoril, Portugal, competição que distribuiu cerca de US$ 550 mil em prêmios. Cabeça-de-chave número 5 do torneio, ele precisou de 2 horas e 26 minutos para ganhar na final do russo Marat Safin, por 2 sets a 1, com parciais 6/7 (2/7), 6/3 e 6/3. Chela, inclusive, fez a festa completa em Estoril. No sábado, ele também conquistou o título do torneio de duplas, ao jogar com o seu compatriota Gastón Gaudio. Na final, eles ganharam dos checos Frantisek Cermak e Leos Friedl por 6/2 e 6/1.