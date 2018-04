Chela e Almagro ganham e fazem final em Buenos Aires O argentino Juan Ignacio Chela e o espanhol Nicolas Almagro vão se enfrentar neste domingo na final do Torneio de Buenos Aires, que dá 250 pontos ao campeão no ranking da ATP e é realizado em quadras de saibro. Na noite de sábado, Chela, número 35 do mundo, surpreendeu e alegrou a torcida local ao derrotar o suíço Stanislas Wawrinka, 15º colocado no ranking da ATP e segundo cabeça de chave, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.