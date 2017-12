Chela e Henman avançam em Roland Garros O argentino Juan Ignacio Chela se classificou nesta sexta-feira para as oitavas-de-final do Torneio de Roland Garros ao derrotar o espanhol Alex Corretja por 3 seta a 1. As parciais foram de 6-4, 6-4, 4-6 e 6-3. Nas oitavas, Chela vai enfrentar o vencedor do confronto entre os franceses Fabrice Santoro e Olivier Mutis. Outro espanhol eliminado hoje foi Galo Blanco, que perdeu por 3 a 0 para o britânico Tim Henman. As parciais foram de 7-6 (7/3), 6-1 e 6-2. Na próxima rodada, Henman vai enfrentar o francês Michael Llodra que derrotou o seu compatriota Julien Jeanpierre também em três sets: 6-2, 6-2 e 6-3.