Chela é multado por cusparada em jogo O tenista argentino Juan Ignacio Chela foi multado em US$ 2 mil, neste domingo, pela organização do Australian Open, por conduta anti-desportiva. Ele deu uma cusparada em direção ao australiano Lleyton Hewitt durante o confronto dos dois pela terceira rodada do torneio, no sábado. Chela teria ficado irritado com as provocações de Hewitt e deu, então, a cusparada, mas sem acertar o adversário. Depois do jogo, o argentino se desculpou com o australiano e ficou tudo bem entre eles. Mas a organização do Australian Open não gostou muito da indisciplina e multou Chela, que foi, inclusive, eliminado por Hewitt.