Chela estréia com vitória em Estocolmo O tenista argentino Juan Ignacio Chela derrotou nesta terça-feira o sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, e avançou à segunda rodada do torneio de Estocolmo, que distribui US$ 650 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking da ATP. O norte-americano Robby Ginepri também estreou com vitória ao superar o belga Kristof Vliegen por 6-1 e 6-3.