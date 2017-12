Chile vence Copa do Mundo de tênis O Chile ganhou pela segunda vez consecutiva a Copa do Mundo de Tênis da ATP por equipes, com 2,1 milhões de euros em prêmios, ao derrotar a Austrália hoje na final por 2 a 0, sem necessidade de jogar a partida de duplas. As vitórias dos sul-americanos foram com Fernando González, diante de Lleyton Hewitto por 7/5 e 6/2, e de Nicolás Massú diante de Mark Philippousis, por 6/3 e 6/1.