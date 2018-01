Chileno abandona; Mantilla avança O chileno Fernando González decidiu nesta quinta-feira abandonar o Torneio de Buenos Aires por conta do agravamento de uma contusão que sofreu no olho esquerdo há dois dias. Terceiro cabeça-de-chave, González levou uma bolada no olho durante uma partida de duplas, que disputava ao lado do argentino Jose Acasuso. "Eu me sinto incomodado. Vejo tudo nublado, e sinto dores quando fico exposto ao sol. Por causa disso, achei melhor parar e tratar o problema?, disse ele, que na segunda rodada iria enfrentar o espanhol Félix Mantilla. ?Esse jogo poderia durar três horas e achei melhor não arriscar?, explicou. O tenista segue agora para Santiago, onde pretende consultar um especialista para saber o grau da lesão. Com a desistência de González, Mantilla avançou para as quartas-de-final do torneio, quando vai enfrentar o vencedor do confronto entre Gustavo Kuerten e Flávio Saretta, previsto para a noite desta quinta-feira.