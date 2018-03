Chileno desiste e Ferrero avança O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero nem precisou jogar muito para garantir nesta quinta-feira sua vaga na terceira rodada de Roland Garros. O adversário de Ferrero, o chileno Nicolas Massu, desistiu no segundo set por conta de uma contusão, quando perdia por 3 games a 0. No primeiro set, o espanhol já havia vencido por 6/2. O outro chileno do torneio, no entanto, se deu melhor. Fernando González venceu o espanhol Albert Portas por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 4-6, 6-4 e 6-2. O romeno Victor Hanescu venceu o armênio Sargis Sargsian (6-3, 7-5, 3-6, 6-2) e o francês Arnaud Clement passou pelo alemão Lars Burgsmuller (6-3, 6-3 e 6-3). Em quatro sets, o croata Ivan Ljubicic venceu o norte-americano James Blake - 6-3, 4-6, 7-6 (7-2) e 6-4.