Chileno é campeão em Palermo Na final sul-americana do Torneio de Palermo, na Itália, o chileno Fernando González se deu melhor e venceu o argentino José Acasuso por dois sets a um, de virada. As parciais da partida, realizada neste domingo, foram de 5/7, 6/3 e 6/1. González, número 24 do ranking da ATP, conquistou o seu terceiro título da carreira. Em 2000, ele havia vencido o torneio de Orlando (EUA) e este ano ganhou em Viña del Mar, no Chile. Com o título deste domingo, o chileno deverá subir para a posição de número 20 no ranking mundial. O Torneio de Palermo distribui US$ 380 mil em prêmios.