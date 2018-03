Chileno elimina Hewitt em Hamburgo O tenista chileno Fernando Gonzalez se transformou nesta quinta-feira na maior surpresa do Masters Series de Hamburgo. Gonzalez derrotou o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, por dois sets a um, com parciais surpreendentemente folgadas. O chileno venceu o primeiro set por 6/1. Perdeu o segundo em 3/6, mas reagiu e fechou o jogo com um incrível 6/0. Com a vitória, Gonzalez garantiu sua vaga nas quartas-de-final do torneio, quando vai enfrentar o argentino David Nalbandian. O argentino garantiu sua vaga ao derrotar o alemão Rainer Schuettler em dois sets: 7-6 (7-3) e 6-2.