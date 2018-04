Chileno González surpreende Federer na Masters Cup O tenista chileno Fernando González conseguiu nesta segunda-feira uma vitória ressonante sobre o número um do mundo, Roger Federer, na estréia de ambos no Grupo Vermelho da Masters Cup de Xangai. González se recuperou de uma começo de partida ruim e venceu o favorito suíço com parciais de 3-6, 7-6 e 7-5, em duas horas e oito minutos de partida. A derrota foi a primeira de Federer na fase de grupos da Masters Cup em todas as participações na competição que encerra a temporada do circuito profissional. "Não posso fazer muita coisa quando ele consegue aquele forehand incrível no canto. Eu esperava ter uma desculpa, mas eu simplesmente perdi no tiebreak de uma forma ruim e não consegui o meu máximo no terceiro set", disse Federer após a partida. Federer tenta seu quarto título em cinco anos na competição que reúne os oito melhores jogadores do ano, mas não conseguiu responder à potência do chileno e agora terá que lutar para recuperar-se no grupo e conseguir a classificação para as semifinais. Mais cedo, o norte-americano Andy Roddick venceu por 6-3, 4-6 e 6-2 o russo Nikolay Davydenko também em sua estréia na competição, que é disputada em quadra rápida e tem premiação de 4,45 milhões de dólares. Após perder um ser e estar uma quebra atrás, Davydenko se recuperou e empatou a partida na segunda parcial. Roddick atirou sua raquete no chão em uma clara mostra de irritação, mas se recuperou com dignidade e voltou a mostrar o ritmo e precisão que tinha no início do jogo.