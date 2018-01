Chileno sobe 34 postos no ranking Campeão em Viña del Mar ao derrotar o equatoriano Nicolas Lapenti, o tenista chileno Fernando González apresentou o avanço mais significativo no ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira. O chileno ganhou 34 posições e saltou do 95º lugar do levantamento anterior para o 61º. González que terminou a temporada 2001 na 135ª posição no ranking mundial, tem agora 595 pontos. Na ponta do ranking não houve mudanças. O australiano Lleyton Hewitt se mantém na liderança com 4.160 pontos. Gustavo Kuerten é segundo com 3.825 e o espanhol Juan Carlos Ferrero o terceiro, com 3.005. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho do tenista nasúltima 52 semanas - segundo a ATP e as colocações dos brasileiros. 1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.160 pontos 2. Gustavo Kuerten (BRA) 3.825 3. Juan Carlos Ferrero (ESP) 3.005 4. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.775 5. Tommy Haas (ALE) 2.565 6. Andre Agassi (EUA) 2.520 7. Marat Safin (RUS) 2.470 8. Patrick Rafter (RUS) 2.335 9. Thomas Johansson (SUE) 2.300 10. Sebastien Grosjean (FRA) 2.245 Brasileiros 70. Fernando Meligeni 544 98. Andre Sá 432 100. Flavio Saretta 412 122. Alexandre Simoni 336 133. Ricardo Mello 311 155. Daniel Melo 248 199. Marcos Daniel 186 238. Francisco Costa 148 259. Julio Silva 134