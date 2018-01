Chileno vai à final em Palermo O tenista chileno Fernando González garantiu vaga na final do torneio de Palermo ao vencer neste sábado o checo Bodhan Ulirach por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2. Agora, ele vai enfrentar o vencedor do jogo entre seu compatriota Marcelo Ríos e o argentino José Acasuso.