Chileno vai à semifinal em Palermo O tenista chileno Fernando González garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Palermo, ao derrotar o espanhol Alberto Martín por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/5. Na semifinal, González vai enfrentar o checo Bohdan Ulihrach, que também nesta sexta eliminou o armênio Sargis Sargsin, por 7/5, 1/6 e 6/4. Em busca de uma vaga na outra semifinal, o chileno Marcelo Ríos enfrenta o espanhol David Sanchez e o argentino José Acasuso pega o peruano Luis Horna.