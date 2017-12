Chileno vai às oitavas na Basiléia O tenista chileno Fernando González garantiu nesta terça-feira sua vaga para as oitavas-de-final do Torneio da Basiléia, na Suíça, ao derrotar o italiano Davide Sanguinetti. Sétimo cabeça-de-chave, González venceu a partida por dois sets a um, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/2. Na próxima rodada, o chileno vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol Fernando Vicente e o equatoriano Nicolas Lapentti. Outro que avançou às oitavas-de-final foi o espanhol Félix Mantilla. Ele derrotou o alemão Lars Burgsmuller também em três sets: 6/7 (2-7), 6/2 e 6/4.