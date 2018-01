Chileno vence e avança em Valência Com surpreendente facilidade, o tenista chileno Fernando Gonzalez avançou nesta quarta-feira para a terceira rodada do ATP de Valência, ao derrotar o espanhol Felix Mantilla por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/2. O espanhol Albert Costa teve mais sorte que Mantilla. venceu o austríaco Stefan Koubek também em dois sets e garantiu vaga nas quartas-de-final. As parciais foram de 6/4 e 6/2.