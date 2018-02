Chinesa Li Na é a primeira semifinalista em Indian Wells A tenista chinesa Li Na, cabeça-de-chave número 12, é a primeira classificada para a semifinal da chave feminina do Masters Series de Indian Wells, torneio disputado nos Estados Unidos que distribui US$ 2,1 milhões em prêmios. No jogo desta quarta-feira, ela derrotou a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Aos 25 anos, Li Na, que ocupa o 17.º lugar no ranking mundial da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), não chega a uma final pelo circuito há quase um ano. Sua última decisão foi no Torneio de Estoril (Portugal), quando foi superada pela compatriota Zheng Jie. A sua adversária na semifinal na competição norte-americana sairá do confronto entre a eslovaca Daniela Hantuchova e a israelense Shahar Peer. No jogo desta quarta-feira, Li Na não teve muito trabalho, diante do cansaço da adversária. Afinal, Zvonareva eliminou no dia anterior a russa Maria Sharapova, atual número 1 do mundo e última campeã em Indian Wells. Essa foi a segunda vez que Li Na bateu Zvonareva pelo circuito. No único confronto entre elas anteriormente, a atleta asiática superou a adversária no Torneio de Doha, na temporada passada.