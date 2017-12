Chirac recebe os campeões da Davis O presidente francês Jacques Chirac recebeu nesta terça-feira os integrantes da equipe da França que ganhou o título da Copa Davis, no último domingo, contra a Austrália, em Melbourne. O capitão Guy Forget e os tenistas Nicolas Escude, Fabrice Santoro e Cedric Pioline compareceram ao encontro - Sebastien Grosjean foi direto para sua casa nos Estados Unidos - e foram chamados de ?novos Mosqueteiros? por Chirac. ?São todos dignos sucessores dos Mosqueteiros, pois transformaram um sonho impossível num triunfo assombroso. Deram à França a sua nona Copa Davis, a terceira em dez anos, contra a equipe da Austrália, que era considerada favorita?, elogiou Chirac. Depois do encontro com o presidente, os integrantes da equipe francesa desfilaram pela avenida Champs Elysés.