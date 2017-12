Chuva adia começo do tradicional torneio de Wimbledon

A chuva voltou a ser nesta segunda-feira protagonista do torneio de Wimbledon, ao adiar o início das partidas do terceiro - e único disputado na grama - Gand Slam do ano, que só devem começar depois das 12h30 (de Brasília), informaram os organizadores. O mau tempo em Londres adiará as partidas que serão disputadas da quadra 2 à 19. Os duelos programados na quadra central e na quadra um começarão, a princípio, às 13 horas (de Brasília).