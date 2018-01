Chuva adia estréia de Saretta em SP Num dia de muita chuva, num dos poucos jogos disputados no Aberto de São Paulo, o mineiro André Sá foi surpreendido na sua estréia, ao perder para Marcos Daniel por 6/3 e 6/4. O mau tempo adiou para esta quarta-feira a estréia de um dos favoritos ao título, Flávio Saretta, que enfrenta Bruno Soares, às 12 horas, na quadra central do Parque Villa Lobos, sem cobrança de ingressos. Primeiro torneio do ano, a falta de ritmo incomoda qualquer tenista. André Sá sentiu esse problema, com pouca regularidade em seus golpes. Mas nada disso invalida a boa vitória de Daniel, que conhecido devolvedor de bolas, mostrou agora um jogo bem mais agressivo e eficiente, especialmente em uma quadra rápida como a do Aberto de São Paulo. "Estou feliz com este começo de ano", afirmou Daniel. "Fiz uma boa pré-temporada, em Porto Alegre, com Cristiano Testa e mudei um pouco os meus golpes. Tinha muita força e não sabia usar. Agora sinto que a bola está saindo melhor." O dia era mesmo para Marcos Daniel. Tudo que tentou deu certo. O próprio Sá saiu de quadra conformado. Afinal, seu adversário esteve bem e não lhe deu muitas chances. "Fiz o que pude", disse. "Corri em todas as bolas, mas infelizmente não tive um bom começo de ano. Mas é só o começo". Se o tempo deixar, a rodada desta quarta-feira no Parque Villa Lobos, no Cobra Classic, promete ser agitada. Além de Saretta x Soares, haverá outro brasileiro em quadra. Às 10 horas, Chico Costa pega o peruano Ivan Miranda, na quadra 2. Estão programada s ainda todas as partidas atrasadas de primeira rodada. E por causa do atraso provocado pelas chuvas, Ricardo Mello só volta a jogar na quinta-feira.