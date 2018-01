Chuva adia exibição de Guga e Oncins Uma insistente chuva adiou a exibição de Gustavo Kuerten diante de Jaime Oncins, numa promoção do Brasil Open, na Costa do Sauípe, para tentar satisfazer a torcida que não pôde ver o tenista número 1 do mundo em ação. Guga gostaria de ter ido mais longe no torneio, mas perdeu na sua estréia para Flávio Saretta e então os organizadores resolveram programar um "jogo show", com a disputa de um tiebreaker e muitas brincadeiras. A chuva, porém, atrapalhou os planos. Assim, esta exibição de Guga x Oncins ficou para esta sexta-feira à tarde, por volta das 14h30. Guga ficou no Brasil Open até às 21h30, quando seu encontro com Oncins e a torcida foi cancelada. Para estar em quadra, o tenista brasileiro terá de abandonar seu esporte preferido nestes dias, o golfe.