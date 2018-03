Chuva adia jogo de Guga em Roma A partida que Gustavo Kuerten iria disputar nesta quinta-feira contra o argentino Franco Squillari pelas oitavas-de-final do Master Series Roma foi transferida para amanhã por causa da chuva. O mau tempo interrompeu dois jogos: Alex Corretja x Lleyton Hewitt; Juan Carlos Ferrero x Julien Boutter. No momento da suspensão, Corretja estava em vantagem. Havia vencido o primeiro set e estava na frente no segundo (4 a 3). Ferrero, por sua vez, ganhava de Boutter por 5 a 2. Estas duas partidas também foram marcadas para esta sexta-feira.