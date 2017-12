Chuva adia jogo entre Agassi e Gaudio A chuva que cai na cidade de Montreal, odne está sendo disputado o Masters Series do Canadá, acabou atrapalhando duas vezes o jogo entre o americano André Agassi e o argentino Gaston Gaudio, pelas quartas-de-final. Por causa disso, a organização do torneio resolveu adiar a partida para este sábado. No momento da interrupção, Agassi havia fechado o primeiro set por 6/3, em 45 minutos de jogo efetivo, mas mais de 3 horas depois do horário previsto para começar. Foram adiados também os jogos de duplas das quartas-de-final.