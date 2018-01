Chuva adia jogo no Aberto de São Paulo O mau tempo e a fraca chuva que cai em São Paulo adiaram o jogo entre Ricardo Mello e o argentino Juan Mônaco, no terceiro dia do Aberto de São Paulo, disputado no Parque Villa Lobos. Segundo a organização do evento, assim que as condições da quadra permitirem a disputa os tenistas darão início ao confronto. Jogam ainda nesta quarta-feira pela chave de simples o gaúcho Franco Ferreiro x Mariano Delfino (ARG), Sergio Roitman (ARG) x Bruno Soares (BRA) e Marcelo Melo (BRA) x Diego Moyano (ARG).