Chuva adia jogos de brasileiros no quali do US Open Os tenistas brasileiros precisarão esperar mais um dia para brigar por um espaço na chave principal do US Open. A chuva que atingiu o complexo de Flushing Meadows, em Nova York, nesta sexta-feira, atrapalhou o último dia de disputas do qualifying e adiou as partidas de Thomaz Bellucci, Ricardo Mello e Júlio Silva.