Chuva adia partida Guga x Russell A partida de tênis entre o brasileiro Gustavo Kuerten e o norte-americano Michael Russell, pelas oitavas-de-final do Torneio de Auckland, foi adiada. A chuva que caiu durante o dia alagou as quadras de Stanley Streets. As partidas de duplas puderam ser transferidas para uma quadra coberta. Já os jogos de simples devem ser disputados somente amanhã, se não voltar a chover. Guga e o norte-americano se enfrentaram nas oitavas-de-final de Roland Garros de 2001, quando o brasileiro chegou à vitória tornando-se campeão do torneio naquele ano. Nas duplas, ao lado de André Sá, mais uma vitória. O resultado de 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7-4), sobre os argentinos David Nalbandian e Lucas Arnold, classificou os brasileiros às semifinais do torneio. Agora, eles vão enfrentar vão enfrentar o vencedor do jogo entre os neo-zelandeses Alistair Hunt e Mark Nielsen e os sul-africanos David Adams e Robbie Koenig.