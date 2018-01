Chuva adia partidas do Aberto de SP A chuva interrompeu a disputa do Aberto de São Paulo de tênis, disputado no Parque Villa-Lobos, na capital paulista. As partidas programadas para este sábado pela manhã deverão ser transferidas para quadras cobertas e disputadas no período da tarde. Flávio Saretta enfrenta o argentino Edgardo Massa por uma vaga na final. A seguir, o vencedor da partida entre Fernando Meligeni e Andres Dellatorre joga com o vencedor de Ricardo Mello e Ivan Miranda.