Chuva adia partidas em Key Biscayne A chuva constante em Key Biscayne nesta quinta-feira à tarde obrigou os organizadores do Masters Series de Miami a adiar vários jogos para esta sexta-feira. No feminino, somente a norte-americana Serena Williams, número 1 do mundo, garantiu vaga na final, ao derrotar a belga Kim Clijsters, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A outra semifinal, entre as norte-americanas Jennifer Capriati e Chanda Rubin será nesta sexta. No masculino, o espanhol Albert Costa derrotava o suíço Roger Federer por 7/6 (7/4), 4/6, 6/5, com 40 a 40 no 12º game quando a chuva impediu a realização do final do jogo. A partida será recomeçada às 14 horas de Brasília desta sexta-feira. Na seqüência, o espanhol Carlos Moyá e o tailandês Paradorn Srichaphan lutam por um lugar na decisão do torneio. Em outro duelo das quartas-de-final, Andre Agassi encara o marroquino Younes El Aynaoui.