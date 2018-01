Chuva adia primeira rodada em Munique A chuva intermitente obrigou a organização a suspender a rodada de abertura do Torneio de Tênis de Munique, marcada para esta segunda-feira. Todas as partidas foram transferidas para terça ou quarta-feira. O brasileiro Ricardo Mello disputa o ATP de Munique e a previsão era que estrearia nesta terça-feira, diante do alemão Rainer Schuettler. Agora, esse jogo pode sofrer alterações. ?Até o momento o calendário ainda não está comprometido. Esperamos que amanhã (26) tenhamos algumas horas de sol e os jogos possam ser retomados?, disse o diretor do torneio, Rudi Berger. Entre os jogos previstos para esta segunda-feira estavam o confronto entre o argentino David Nalbandian e o equatoriano Nicolás Lapentti, além de Juan Mónaco x Lars Burgsmueller e José Acasuso x Mario Ancic. O atual campeão do ATP de Munique é o russo Nikolai Davydenko.